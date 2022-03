Zalewski: “Mourinho è una guida importante, è uno dei più forti”

Il giovane della Roma risponde alle domande di DAZN dopo il derby vinto contro la Lazio

Grande partita per l'esterno della Roma, Nikola Zalewski , che dopo il 3-0 della Roma nel derby contro la Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN.

Che emozioni stai vivendo? "È un'emozione indescrivibile. Contento per la prestazione che è stata più di atteggiamento che di attica e di tecnica. NOi abbiamo avuto meno tempo per prepararla e sono felice perché abbiamo dimostrato di avere carattere".

Su Mourinho . "Si sta rivelando una guida importante. Non ho mai giocato in quel ruolo e lo sto facendo decentemente. Sono contento di essere allenato da uno degli allenatori più importanti della storia del calcio".

In che maniera ti sei preparato? I tuoi compagni ti hanno aiutato? "Non era facile marcare Felipe e perciò mi hanno aiutato i compagni. Non l'abbiamo preparata molto a livello tattico ma abbiamo dimostrato tutto il carattere col gol al primo minuto".