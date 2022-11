Zalewski: “L’ultimo periodo è stato complicato. Mourinho mi ha dato molto”

Nicola Zalewski ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall'esordio della Polonia. Queste le sue parole sul Mondiale e su Mourinho: "Mi sento molto bene. Diciamo che c'è un po' di pressione, ma è normale. Sono pronto per la prima partita. Il ruolo? In un 4-2-3-1 posso giocare come terzino sinistro o più avanti. Ma mi sento meglio come esterno".