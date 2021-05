Zalewski, l’ex dirigente: “Che emozione l’esordio, aveva qualcosa in più”

Alessio Bonafede dell'Atletico Zagarolo, squadra in cui è cresciuto: "È stato bravo a non perdersi e a non sentirsi mai superiore ai suoi coetanei"

Marco Prestisimone

Il gol gli è stato "negato" dalla Uefa che dopo averlo assegnato inizialmente a lui, ha poi optato per l'autogol di Telles. Ma Roma-Manchester United sarà comunque una partita indimenticabile per Nicola Zalewski, talento giallorosso della Primavera. E di lui ha parlato Alessio Bonafede, ex dirigente ai tempi dell'Atletico Zagarolo, la squadra in cui l'italo-polacco è cresciuto: "Nicola è passato direttamente al settore giovanile della Roma, diversamente da altri ragazzi che prima vengono mandati nelle varie academy giallorosse - ha detto a gianlucadimarzio.com -. Lui era già fortissimo, si vedeva che aveva quel qualcosa in più. Aveva una facilità di calcio con entrambi i piedi, unita a una grande capacità di trovare il gol. Fin da piccolo è sempre stato molto determinato - continua - e con il passare degli anni è anche stato molto bravo a non perdersi e a rimanere focalizzato sul suo sogno. Fin da piccolo è sempre stato un ragazzo molto tranquillo, non si è mai sentito al di sopra degli altri compagni nonostante fosse evidente il divario tecnico".

Ieri sera l'esordio: "È stata una grandissima emozione vederlo giocare, sia per noi che lo abbiamo visto crescere che per tanti suoi ex compagni, con cui è ancora in contatto. Fa sempre piacere vedere che un ragazzo che tu hai visto crescere, anche se per soli due anni, arriva a giocare in prima squadra".