Zalewski: “La finale persa è una cicatrice che rimarrà. Con l’amore ripartiremo”

Dopo la brutta botta emotiva subita a causa della sconfitta contro il Siviglia, i giocatori della Roma stanno provando a metabolizzare quanto avvenuto e a concentrarsi sull'ultima sfida della stagione contro lo Spezia. Nicola Zalewski, tramite il proprio account Instagram, ha voluto lasciare un messaggio alla sua gente. "Queste sono notti che ti sogni da quando sei piccolo, da quanto tiri i primi calci, sperando un giorno di poter rappresentare la squadra della tua città, la ROMA. Arrivare in finale dopo un percorso che ha visto l'ennesima dimostrazione d'amore fuori misura del nostro popolo è un qualcosa che ognuno di noi ricorderà per sempre. Perdere una finale fa male, malissimo, per chi era in campo, per chi era sugli spalti, per chi era a casa. È un dolore che rimarrà, una cicatrice ben visibile. Ma con l'amore che ci lega ripartiremo, insieme. Forza Roma, Forza Roma Sempre" sono le parole del terzino giallorosso che fanno ad accompagnamento al suo post.