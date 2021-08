Zalewski, estate da sogno: dopo la Roma c’è la chiamata di Sousa per la Polonia

Il talento romanista è stato convocato in nazionale maggiore per la prima volta

Pochi sorrisi, tanta voglia di sfondare. Nicola Zalewski è uno che mostra poco le emozioni, ma in questi giorni di motivi per essere davvero contento ne ha tanti. Dopo la fiducia di Mourinho, che a meno di sorprese lo terrà in rosa e non lo farà partire in prestito, arriva la chiamata di Paulo Sousa per la nazionale A polacca. Zalewski è cresciuto a Poli, un paesino vicino Roma, ma ha scelto di rappresentare la Polonia, la nazione di mamma e papà. Adesso li renderà ancora più orgogliosi, dividendo lo spogliatoio con campioni del calibro di Zielinski e Lewandowski. Sfiderà l'Albania, il San Marino e i vice-campioni d'Europa dell'Inghilterra.