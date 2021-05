Zalewski: “Ero emozionato, ho dato tutto. Ma il gol me lo toglieranno…”

"Purtroppo la partita dell’andata ci ha condizionato molto per infortuni e risultato. Portiamo comunque a casa una grande prestazione una grande vittoria"

È la notte di Nicola Zalewski . La Roma è uscita dall'Europa League, ma per il baby giallorosso autore del gol vittoria sarà una notte da ricordare. Quelle le sue parole nel post partita.

Bella serata per te... Una bella serata, comunque abbiamo portato a casa una vittoria. Siamo stati condizionati dall'andata e dagli infortuni, ma torniamo a casa con una vittoria.

I tuoi compagni hanno aiutato te e Darboe... Li ringrazio, ringrazio anche il mister per la fiducia. I compagni ci hanno aiutato molto. Questo risultato e il gol che ho fatto è grazie a loro.

Una dedica? Una dedica particolare no, comunque già so che non mi hanno assegnato il gol perché hanno dato autorete. Ma l'importante era la vittoria.