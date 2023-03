Zalewski e l’emozione per il primo gol in Serie A con la Roma: “Un sogno da sempre”

Contro il Sassuolo, al 26' del primo tempo, è arrivato il primo gol in Serie A di Zalewski. Cresciuto nel vivaio giallorosso, sta prendendo un ruolo sempre più importante nella formazione di Mourinho. Suoi suoi canali social, il giovane di Tivoli che già milita nella nazionale polacca, ha condiviso la sua grande gioia per questo traguardo. Queste le sue parole: "Quest’emozione qui me la sono sognata dalla prima volta che ho indossato gli scarpini e ho vestito questa maglia. Il primo gol in serie A con la maglia della Roma. Purtroppo la partita è andata come nessuno di noi si auspicava. Ma ci rialzeremo. Testa a giovedì e FORZA ROMA sempre!"