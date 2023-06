Zalewski e Celik ora in campo con le nazionali. Svilar segue la Serbia dalla tribuna

Il terzino turco è ora in campo per la sfida Lettonia-Turchia per la qualificazione europea. Il polacco a disposizione è partito dalla panchina. Per il portiere giallorosso invece solo tribuna

In questo momento si stanno svolgendo 3 match, di cui uno valido per le qualificazioni europee, che vedono protagonisti alcuni dei giocatori della Roma. Il primo è Celik, impegnato da titolare con la nazionale turca che sta sfidando la Lettonia una partita che vale appunto la qualificazione per i prossimi europei del 2024. La Turchia, ha vinto 3-2 grazie ai gol di Bardakcı, Kahveci e dell'ex giallorosso Under. Celik ammonito poco dopo il gol dell'1-0, è stato sostituito al minuto '71. Contro la Germania invece la Polonia in un incontro amichevole, terminata con la vittoria dei polacchi. Tra i convocati della nazionale polacca c'è il giovane Zalewski rimasto in panchina. Situazione differente invece per Svilar, che pur non essendo stato convocato, è presente in tribuna per sostenere la nazionale serba, che ha battuto 3-2 la Giordania.