Zalewski, cori anti Napoli in vacanza a Ibiza: “Vesuvio erutta” – VIDEO

Nicola Zalewski si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del suo ritorno a Trigoria. Come gli altri nazionali tornerà il 17 e inizierà il ritiro. L'esterno in queste ore ha fatto molto discutere poiché durante una festa a Ibiza con i suoi amici ha intonato il coro anti Napoli: "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta". Sulle note di Freed from desire, è una canzone che viene cantata dalle principali curve italiane e anche dagli ultras partenopei che ribattono con ironia agli avversari. Il video è stato messo in rete ed è diventato subito virale creando il caos intorno a Zalewski. Non è la prima volta che il numero 59 si trova in mezzo a queste vicende social. Nella passata stagione un trapper aveva pubblicato una storia con lui mentre diceva una frase che creato scalpore.