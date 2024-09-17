Nicola Zalewski e la Roma rischiano un 'braccio di ferro' legale. Dopo il mancato rinnovo e il mancato trasferimento al Galatasaray il club giallorosso ha messo fuori rosa il polacco che, adesso, chiede il reintegro a gran voce e per via ufficiale. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, infatti, i legali dell'esterno giallorosso hanno inviato una PEC alla società chiedendo che il proprio assistito venga reinserito in quanto il provvedimento sia "palesemente punitivo". Insieme alla richiesta anche una scadenza - domani - entro cui la Roma dovrà acconsentire al reintegro. In caso contrario è pronta una vertenza da parte di Zalewski e del suo team in cui si chiede il "reintegro coattivo".