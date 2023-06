Zalewski, che incontro in vacanza: spunta il selfie con Phil Foden – FOTO

Nicola Zalewski si gode le vacanze dopo una stagione a dir poco impegnativa. L'esterno polacco ha giocato in tanti ruoli, quasi sempre non il suo, in particolare da ala a destra come a sinistra. Per il 2002 è stata la prima da titolare, con la fiducia totale di José Mourinho e qualche interessamento dalla Premier. Poi la nazionale, di cui Zalewski fa ormai stabilmente parte, e le tango agognate ferie. In dolce compagnia, con la sua Nicol, ma pure con qualche incontro di lusso. Negli highlights delle sue vacanze al mare, tra le foto su Instagram del giocatore della Roma compare infatti anche il selfie con Phil Foden. Chissà che Zalewski gli abbia chiesto qualche consiglio, all'inglese che si è appena laureato campione del mondo.