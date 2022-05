Zaccheroni: “Non ho mai visto la Roma forte nella continuità”

L'allenatore ha parlato dei giallorossi in vista della finale di Conference League: "I singoli giocatori non mi hanno mai dato la certezza che passino un periodo positivo"

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Roma e dell'imminente finale di Tirana in Conference League contro il Feyenoord. Di seguito riportiamo le sue parole: "Volevo iniziare da un aneddoto su Mourinho. Mi mandò un messaggio alla vigilia della mia finale di Coppa d'Asia. Citava "le finali non si giocano, si vincono". La testa sarà sicuramente a Tirana. Non ho mai visto la Roma forte nella continuità, va a giornate. A volte becca la giornata giusta, fa la prestazione con tutti gli uomini e poi alterna altre partite in cui fa fatica a entrare in gara. Basta pensare alla partita con l'Inter, sotto 3-0 dopo mezz'ora. Non è una squadra sempre sul pezzo, i singoli giocatori non mi hanno mai dato la certezza che passino un periodo positivo".