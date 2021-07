Zaccardo: “Mourinho alla Roma mi intriga. Sarà una bella sfida”

L'ex campione del mondo: "Il prossimo anno sarà molto equilibrato, la Juventus sulla carta parte con qualcosina in più"

"I presupposti per vincere gli Europei ci sono, siamo felici del cammino degli azzurri. L'Italia vince e convince, Mancini è stato bravo, ha creato un gruppo fantastico. Siamo tutti ansiosi di vedere la semifinale per portare a casa questo trofeo importante" ha detto Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006, è stato intervistato da TMW. Chi è la favorita fra le quattro semifinaliste?"Ad oggi, vedendo il cammino fatto, l'Italia è favorita, ma le partite vanno giocate". In Serie A tanti cambi in panchina, chi ti colpisce di più? "Ci sono tante sfide nuove e avvincenti. Il prossimo anno sarà molto equilibrato, la Juventus sulla carta parte con qualcosina in più. Mourinho a livello mediatico è molto intrigante, in Italia ha vinto ed ha fatto divertire con le sue conferenze stampa. Sarà una bella sfida".