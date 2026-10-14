Nuno Santos, il pallone della Conference e la delusione del tifoso: "Mou non può venire"

La Roma Primavera di Mattia Scala perde 0-1 al Tre Fontane contro il Real Madrid nella seconda giornata di Youth League. I giallorossi resistono un tempo, poi a decidere la sfida è Diez al 68'. Stop dopo la bella vittoria contro il Fenerbahce all'esordio. Appuntamento a martedì per la sfida contro lo Slovan Bratislava. In tribuna presenti D'Amico e Galantic oltre al ds della Fiorentina Paratici che sperava di poter vedere in campo il figlio. Lorenzo, però, è rimasto novanta minuti in panchina. Sugli spalti anche la leggenda del Real Madrid Marcelo. Il figlio del brasiliano gioca con i Blancos.