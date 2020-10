Young Boys-Roma, UFFICIALI: difesa a tre con Fazio e Jesus, Peres a sinistra – LIVE

BERNA – Tutto pronto per l’esordio europeo della Roma. I giallorossi affrontano nella prima sfida dell’edizione 2020-21 dell’Europa League gli svizzeri dello Young Boys. Si gioca allo Stade de Suisse di Berna. Per Fonseca e i suoi l’obiettivo è scrollarsi definitivamente di dosso la cocente delusione dell’eliminazione arrivata agli ottavi di finale dello scorso anno per mano del Siviglia. L’impegno contro i gialloneri, tuttavia, potrebbe nascondere più di un’insidia. Il fischio d’inizio è previsto per le 18.55.

Come annunciato in conferenza stampa, Fonseca sceglie la linea del turnover massiccio per la sfida di questa sera, tenendo a riposo molti big. Tra i pali si rivede Pau Lopez, chiamato al riscatto dopo aver lasciato il posto da titolare a Mirante. Si torna alla difesa a tre, con la linea inedita formata da Jesus, Fazio e Kumbulla. A centrocampo accanto a Cristante occasione per Villar, ansioso di confermare la buona prova offerta in campionato nello spezzone di gara giocato contro il Benevento. Largo a destra Karsdorp, rientrato dopo l’infortunio, mentre sul lato opposto si rivedere Bruno Peres. Attacco tutto spagnolo, con Perez e Pedro dietro Mayoral.

FORMAZIONI UFFICIALI

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Ngamaleu, Nsame, Fassnacht.

A disp.: Faivre, Neuenschwander, Seydoux, Ali Camara, Maier, Lefort, Sulejmani, Gaudino, Siebatcheu, Aebischer, Mambimbi, Elia.

All.: Gerardo Seoane

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Jesus, Fazio, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Santon, Spinazzola, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Carlos del Cierro Grande

Assistenti: Juan Carlo Yuste – Roberto Alonso Fernandez

Quarto Uomo: José María Sánchez