Young Boys, positivo al Covid il vice allenatore Schnarwiler

Un caso di coronavirus nello Young Boys. Nei test effettuati prima della partita con la Roma, è infatti risultato positivo Patrick Schnarwiler, allenatore in seconda del club svizzero. Il vice di Gerardo Seoane, già in isolamento, non parteciperà quindi alla partita dell’Olimpico. Negativi tutti gli altri tamponi, compresi quelli dei calciatori che scenderanno in campo contro il club giallorosso.

Questo il comunicato dello Young Boys: “Nella serie di test Covid-19 in vista della partita di Europa League di giovedì contro l’AS Roma, tutti i risultati dei test dei giocatori e dello staff tecnico dello Young Boys sono risultati negativi, con un’eccezione: il vice allenatore Patrick Schnarwiler è risultato positivo ed è stato immediatamente isolato“.