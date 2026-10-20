Lo Slovan vuole fare lo scherzetto alla Roma. Gli slovacchi sono a caccia - come i giallorossi - della prima vittoria in questa Champions. Il tecnico - Yaya Touré - ha parlato ai microfoni di SkySport poco prima dell'inizio del match. Ecco le sue parole.

Che sensazioni prova tornando in questo stadio, dove ha vinto la Champions col Barcellona? "Ero in campo, è sempre un piacere e sono felice. Ho ricordi splendidi, è stata una serata speciale e una finale speciale contro lo United. Siamo riusciti a vincere, ma oggi è un'altra partita e da allenatore. Vedremo come giocherà la mia squadra, sono curioso anche io".

Cosa si aspetta? "Abbiamo un enorme rispetto per la Roma, è un grandissimo club. Sappiamo che sarà difficile. Contro il Real Madrid sono stati sfortunati, meritavano di vincere e invece la gara è stata decisa negli ultimi 10'. E' stata una delusione per loro, ma sappiamo che vorranno reagire. Cercheremo di impegnarli e vedremo se riusciremo a portare a casa il risultato".