Xhaka, ‘dispetto’ a Ronaldo: beve Coca Cola e carica la Svizzera prima dei rigori

Dopo la polemica del portoghese in conferenza stampa, ieri lo svizzero è stato colto con una bottiglia in mano durante il discorso motivazionale ai compagni

Granit Xhaka non ha battuto calci di rigore nella partita di ieri, ma è stato ugualmente protagonista dell'incredibile passaggio del turno della Svizzera ai danni della Francia dopo la lotteria dal dischetto. E non solo per la grande prestazione in campo: prima dei rigori, il capitano elvetico ha tenuto un discorso motivazionale con i compagni. Lui al centro, gli altri in circolo ad ascoltarlo attentamente. Una carica che poi ha funzionato, visto che la Svizzera non ha sbagliato nemmeno un tiro e Sommer ha pure neutralizzato Mbappé. La particolarità, però, sta nella bottiglia che Xhaka, centrocampista dell'Arsenal vicino alla Roma, tiene nella mano sinistra. È una Coca Cola, mezza vuota. Proprio l'oggetto della discordia con cui alcuni giorni fa Cristiano Ronaldo aveva fatto discutere. In conferenza stampa il portoghese, sedendosi aveva nascosto le due bottiglie di Coca Cola davanti a lui: "Bevete acqua!" Un messaggio che evidentemente non interessa a Granit Xhaka: e l'azienda americana avrà di certo apprezzato parecchio, visto che l'immagine è diventata virale.