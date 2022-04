Xhaka allontana la Roma: “Voglio raggiungere qualcosa di speciale nell’Arsenal”

Il centrocampista svizzero ha parlato del suo futuro nella squadra londinese: "L'Arsenal è ancora nel mio cuore, al 100%"

Granit Xhaka è stato a lungo un obiettivo di mercato della Roma da quando Josè Mourinho siede sulla panchina giallorossa. Il centrocampista dell'Arsenal ha rilasciato un0intervista al The Players Tribune, dove ha parlato anche del suo futuro nel club londinese: “Non ho firmato un nuovo contratto con l’Arsenal tanto per godermi il periodo, voglio raggiungere qualcosa di importante con questo club, qualcosa di speciale. Non me ne vado prima di averlo raggiunto. Non sono più il capitano dell'Arsenal, ma posso promettervi che mi comporterò ancora come tale, anche senza la fascia al braccio. Ricevo molto rispetto dai miei compagni di squadra e dallo staff, e sono molto grato per questo. L'Arsenal è ancora nel mio cuore, al 100%. Non si può mai prevedere il futuro nel calcio, ma dopo questa stagione ho ancora due anni di contratto. Amo ancora questo club. Credo che Arteta stia costruendo una grande squadra".