Xavi: “Mi piacerebbe allenare in Premier, ma non ho fretta. Cerco un progetto serio”

Xavi, ex allenatore del Barcellona, ha rilasciato un'intervista a The Athletic. Il tecnico spagnolo è ancora senza squadra e nelle scorse ore è arrivato a Ciampino. In serata è atteso ad un evento Fendi nella Capitale in compagnia della moglie. Queste le sue parole sul futuro: "Non ho fretta, ma vorrei un progetto serio e in cui mi dicano: 'Hai quattro anni per lavorare e sviluppare un’idea'. Mi piacerebbe tantissimo allenare in Premier League, lì c’è una passione autentica. In Spagna, invece, conta solo il risultato".