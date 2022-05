World Stars Football Match, ufficiale la presenza di Totti: “Felice di partecipare”

L'evento si svolgerà nel Principato di Monaco il 24 maggio

Il 24 maggio allo Stadio Louis II del Principato di Monaco andrà in scena l'evento benefico 'World Stars Football Match' che vedrà impegnate in campo le stelle dello sport a sostegno dei bambini di tutto il mondo. Alla gara tra All Stars Formula 1 Drivers Team e AS Star Team for The Children MC, associazione creata nel 1992 da Alberto di Monaco, parteciperà anche Francesco Totti: "Sono orgoglioso di poter far parte di questo team e di questo evento benefico. Da sempre cerco di adoperarmi affinché il calcio e lo sport possano aiutare i bambini e le nuove generazioni in tutto il mondo. Sarà una grande gioia per me fare parte della squadra del Principe Alberto di Monaco per giocare una partita che rappresenta questi valori” ha detto la leggenda giallorossa. L'evento sarà l'apertura della settimana che porterà allo storico 79° Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo.