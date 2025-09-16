Sarà una settimana intesa la prossima per i colori giallorossi e per la capitale. Domenica 21 infatti ci sarà il derby tra Roma e Lazio all'Olimpico per la 4a giornata di Serie A, ma martedì 23 settembre ci sarà una 'replica' con le ragazze in campo. Alle 20.30 infatti è in programma la semifinale della Women's Cup, arrivata alla Final Four: entrambe le squadre capitoline si sono qualificate e sono state sorteggiate in un emozionante derby. Si giocherà al 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia. Chi vince affronta chi supererà l'altra semifinale tra Juve e Inter in programma mercoledì 24.
Women’s Cup, sarà derby in semifinale: Roma-Lazio martedì 23 a Castellammare
Dopo quella di Serie A ci sarà un'altra stracittadina importantissima tra la squadra di Rossettini e quella di Grassadonia
