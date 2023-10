Women’s Champions League, Roma nel gruppo C con Bayern Monaco, PSG e Ajax

Girone di ferro per la Roma Femminile che in Champions League affronterà Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Ajax. Le ragazze di Spugna sono state sorteggiate nel girone C. Le giallorosse hanno ottenuto il pass per i gruppi della competizione dopo aver battuto il Vorskla 3-0 all'andata e 6-1 al ritorno. La Roma vuole tornare ai quarti di finale come la passata stagione. Al momento la squadra è ancora imbattuta: 4 vittorie di fila in campionato e due in campo internazionale.