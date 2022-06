Women’s Champions League, la Roma affronterà Il Glasgow City il 18 agosto

Nella giornata di oggi a Nyon si è svolto il sorteggio dei mini-tornei a 4 squadre previsti per il primo turno preliminare della Women's Champions League. La Roma femminile è stata sorteggiata nel gruppo 1 in cui sfiderà in trasferta le scozzesi del Glasgow City il 18 agosto. In caso di passaggio del turno, le giallorosse affronteranno poi la vincente di Paris-Servette nell'eventuale finale dei play-off.