Wolfsberger-Roma, c’è Mirante per Pau Lopez. Fuori anche Florenzi, dentro Santon

Pau Lopez non scenderà in campo contro il Wolfsberger. Il portiere giallorosso ha accusato un piccolo risentimento muscolare e – come riporta Sky Sport – tra i pali per la Roma ci sarà dal primo minuto Antonio Mirante. Riposo precauzionale per lo spagnolo, dal momento che Fonseca non vuole rischiare di aggravare la situazione del suo estremo difensore, vista la situazione difficile dal punto di vista degli infortuni. Staffetta probabile anche sulla destra, dove Florenzi potrebbe lasciare il posto a Santon.