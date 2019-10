Wolfsberger-Roma, i 21 convocati di Fonseca: torna Zappacosta

Archiviata la vittoria di Lecce, in casa Roma è tempo di Europa League: domani alle 18.55 i giallorossi scenderanno sul campo dell’UPC Arena di Graz per sfidare il Wolfsberger in occasione della seconda giornata del Gruppo J di Europa League. Poco prima della partenza per l’Austria, mister Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match. A più di un mese dal suo infortunio, Davide Zappacosta torna a disposizione del tecnico giallorosso.

Ecco la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante

Difensori: Zappacosta, Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert