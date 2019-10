Wolfsberger-Roma, domani alle 16.20 la partenza per l’Austria. Alle 18.45 Fazio e Fonseca in conferenza

Messo da parte il campionato, la Roma è pronta a voltare pagina: giovedì sera i giallorossi di Fonseca scenderanno sul campo dell’UPC Arena di Graz per affrontare il Wolfsberger in occasione della seconda giornata del Gruppo J di Europa League. Domani sarà già tempo di vigilia per i calciatori: alle 11 allenamento di rifinitura sui campi di Trigoria, alle 16.20 la partenza da Fiumicino per l’Austria. Subito dopo l’arrivo, mister Fonseca, insieme a Fazio, interverrà in conferenza stampa alle 18.45.