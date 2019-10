Wolfsberger, la rifinitura degli austriaci in vista della Roma

Ultimi preparativi e poi sarà Wolfsberger-Roma. La squadra del tecnico Struber ha sostenuto sul prato della UPC-Arena la seduta di rifinitura in tarda serata. Allenamento aperto senza limiti e non soltanto per i quindici minuti canonici come da consuetudine. Una vigilia di emozione e di convinzione degli austriaci, che domani alle 18.55 incroceranno le spade con i giallorossi per decretare, qualora non arrivasse il pareggio, la regina del raggruppamento. Una sfida da non sottovalutare per la squadra di Fonseca, specialmente alla luce della vittoria 4 a 0 del Wolfsberger contro il Borussia Mönchengladbach nella prima giornata di Europa League.