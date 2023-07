Wimbledon 2023, il pubblico fischia l’Azarenka: lei risponde alla Mourinho

Per gli appassionati di tennis, questi sono giorni importanti perché si sta giocando il torneo più importante al mondo: Wimbledon. Oggi, è andato in scena il match tra Elina Svitolina e Victoria Azarenka, con il successo della prima con il punteggio di 11-9 al super tiebreak del terzo set. La sfida era molto sentita da entrambe le parti, visto la loro nazionalità. La Svitolina ucraina, e l'Azarenka bielorussa. Al termine dell'incontro, le due tenniste non si sono strette la mano come da prassi, a causa del protocollo imposto dalle due azioni. Tutto ciò ha lasciato però di sasso il pubblico presente a Wimbledon che ha interpretato il gesto come una mancanza di rispetto da parte della bielorussa e l'ha fischiata pesantemente. La tennista, dal canto suo, ha risposto con il gesto delle manette, proprio quello che ha contraddistinto la figura di Mourinho per tanti anni. Il tecnico portoghese lo fece la prima volta quando sedeva sulla panchina dell'Inter nel 2010.