Willy, murale con la maglia della Roma. L’artista: “L’ho immaginato coi colori che amava” – FOTO

A Paliano da venerdì c’è un disegno di Willy Monteiro sorridente con la maglia della Roma. L’ha realizzato lo street artist Harry Greb, che in passato aveva già realizzato alcune opere con protagonisti Zaniolo, Pallotta o Ennio Morricone. “Giovedì scorso ho realizzato l’artwork. L’ho fatto per rendere omaggio a Willy, perché come ha fatto lui non ci si può girare dall’altra parte di fronte a un’ingiustizia, bisogna prendere posizione – le parole riportate da Gazzetta.it -. Così l’ho immaginato dentro quella maglia che amava. Venerdì pomeriggio sono andato da solo a Paliano e ho chiesto se potevo mettere il disegno. Sono stato messo in contatto con gli amici più stretti e insieme a loro lo abbiamo attaccato. Poi ci siamo salutati senza dirci molto. Eravamo tutti molto emozionati”.

Willy ha perso la vita nella notte tra il 5 e il 6 settembre per aver difeso un suo amico in una rissa. Era un grande tifoso della Roma e per questo il club giallorosso ha invitato la sua famiglia all’amichevole contro il Frosinone del Benito Stirpe di mercoledì scorso.