Wijnaldum, uno stacanovista per Mou: è tra i centrocampisti con più presenze

La trattativa tra la Roma e il PSG è alle battute finali. Tra qualche ora Wijnaldum arriverà nella capitale e dopo le visite mediche verrà ufficializzato. Mourinho non vede l'ora di averlo a Trigoria, domenica verrà presentato allo stadio Olimpico in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar. L'olandese porta qualità e esperienza ai giallorossi. Secondo quanto riportato da OptaPaolo l'ex Liverpool dal 2015 è il secondo centrocampista con più presenze nei prinicipali campionati europei: "Solo Piotr Zielinski (251) ha giocato più partite di Georginio Wijnaldum (248) tra i centrocampisti nei cinque grandi campionati europei dall'esordio dell'olandese in PremierLeague nel 2015/2016. Esperienza".