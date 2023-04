Wijnaldum: “Tifo Feyenoord, sarà difficile giocarci contro. Il De Kuip è speciale”

Le parole del centrocampista olandese: "Mourinho è venuto direttamente da me dopo il sorteggio. Ovviamente sapeva che avevo giocato al Feyenoord. Tutti sanno che vogliono vendicarsi dopo la Conference"

Georginio Wijnaldum, dopo un inizio difficile con la maglia giallorossa, sta scalando sempre più posizioni nelle preferenze di José Mourinho. L'ex Liverpool e Psg giovedì sarà con la squadra a Rotterdam (la sua città natale) e in vista di questa partita, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad.

Sul sorteggio. "Davvero non capita tutto il giorno, ma a volte penso a come sarà entrare in campo lì come avversario. Sono già tornato a De Kuip con la maglia del PSV ma allora le persone non erano contente di me. Ma è stato tutto così tanto tempo fa. Ho giocato nelle giovanili al Feyenoord, ho esordito giovanissimo in prima squadra. Sono di Rotterdam. Ho giocato al De Kuip con la nazionale di recente contro Gibilterra, ma questa è una cosa completamente diversa. Qualcosa di speciale.''

Sulla partita. "Ho già detto che avrei preferito non giocare contro il Feyenoord. Questo principalmente perché trovo difficile giocare contro un club che normalmente tifi. Ora devo eliminarli insieme ai miei compagni di squadra. Sembra pazzesco. Anche a Roma non hanno reagito con molto entusiasmo al sorteggio. Hanno vinto la finale di Conference League, ma tutti sanno che il Feyenoord vuole vendicarsi. In più c'è quella storia del 2015 dove le cose non sono andate bene al centro di Roma prima della partita. Ciò attirerà di nuovo l'attenzione. Il sindaco inoltre non ha voluto più i sostenitori del Feyenoord nella sua città “.

Sul De Kuip. "Saranno due partite speciali. Al De Kuip, perché in quello stadio le partite serali sono sicuramente molto speciali. Ma anche il ritorno a Roma all'Olimpico. È stato completamente esaurito per settimane. Ho parlato con Kevin Strootman, che ovviamente ha giocato anche per la Roma, e mi ha detto che molto spesso non era così in passato. Ma in questa stagione il nostro stadio è regolarmente completamente pieno".

Sulla stagione del Feyenoord. "Ma ad essere onesto, guardo pochissime partite di calcio. Non l'ho mai fatto. Ma ovviamente ho visto quanto sta andando bene il Feyenoord. Ho visto un tempo contro l'Ajax, è stato davvero bello. Ovviamente spero che vincano quel titolo nazionale, che continuino così. Ho sentito dagli altri ragazzi dell'Orange che Wieffer è un ottimo giocatore. E durante le sessioni di allenamento ho capito subito perché. Ed è piuttosto grosso, vero? Non lo sapevo. Se gioca in difesa al Feyenoord, lo incontrerò in campo, sì".

Quali sono le percentuali per il passaggio del turno? "In questo tipo di competizioni si tratta di: come ti presenti come squadra? Il Feyenoord ha già dimostrato di sapersela cavare bene, ma anche la Roma è una vera squadra, soprattutto nelle partite importanti contro avversari forti. Jose Mourinho è venuto direttamente da me dopo il sorteggio. Ovviamente sapeva che avevo giocato al Feyenoord. Ma non avevo davvero consigli per lui, non ho visto il Feyenoord giocare abbastanza per poterlo fare, non ho seguito abbastanza intensamente il club. Quello che potrei dire a Mourinho è che puoi aspettarti qualcosa di speciale quando giochi in un Kuip completo. Anche se questa è anche la mia prima partita serale contro il Feyenoord a Rotterdam. Mourinho è abbastanza bravo ad analizzare le squadre, quindi farà del suo meglio anche senza i miei consigli".

Sulle sue condizioni fisiche. "Mi riprendo bene dopo le partite, ma ho bisogno di giocare più partite per essere al top della forma. È normale dopo un lungo infortunio. A volte dimentico quanto recentemente sono tornato. Ci sono state subito due partite internazionali in mezzo. Devi anche esibirti lì immediatamente, questo è chiaro. Ronald Koeman è stato durissimo con noi dopo la partita contro la Francia, ma anche dopo il duello con Gibilterra. Il modo in cui abbiamo perso contro la Francia è stato decisamente infantile. Koeman dà libertà ai giocatori, ma dice semplicemente le cose come stanno. Anche Mourinho. Le cose sono un po' più rilassate sotto Koeman e Mourinho piuttosto che, ad esempio, sotto Louis van Gaal. Sono stato in contatto con Mourinho molto spesso durante la mia riabilitazione dopo la frattura alla gamba. Puramente come allenatore, lo conosco solo brevemente, ma posso già dire: sono pieno di lodi per lui''.