Wijnaldum suona la carica a poche ore dalla Fiorentina: “Ci risiamo. Daje Roma”.

La partita di oggi per molti tifosi è solo una piccola parentesi in vista dei prossimi impegni della Roma. I giallorossi si stanno infatti preparando per la finale di Europa League contro il Siviglia ma i giocatori non perdono di vista neanche l'obiettivo Champions, quasi sfumato dopo i recenti risultati in Serie A. Per caricare squadra e tifosi, Wijnaldum ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram: "Here we go again ("Ci risiamo"). Daje Roma". Dopo la partita da titolare contro la Salernitana, oggi non è sicuro il suo impiego dal primo minuto ma l'olandese sarà ovviamente in panchina pronto a subentrare qualora la partita lo richieda.