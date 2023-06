Wijnaldum: “Futuro incerto, ho un contratto col PSG. A Roma sono stato bene”

Gini Wijnaldum; un nome intorno al quale negli ultimi tempi si è dibattuto tanto. L'infortunio alla tibia, e prestazioni non sempre eccezionali hanno portato al formarsi di un clima del tutto opposto a quello che si era registrato al suo arrivo l'estate scorsa, con il culmine raggiunto con la bordata di fischi ricevuta contro lo Spezia. In tutta questa confusione, e un futuro che sembra più incerto che mai, il centrocampista olandese si è concesso una riflessione generale sulla stagione appena conclusa e su quelle che potrebbero essere le prossime scelte della sua carriera: “La mia stagione è stata tranquilla e anche strana. Perché quando sono arrivato ho fatto solo qualche allenamento, una partita dove ho giocato solo 12 minuti e poi la settimana dopo mi sono infortunato per tanto tempo. Sono tornato a febbraio, quindi non ho avuto una lunga stagione. Mi è piaciuto ogni momento qui con la squadra, con l’allenatore, che mi ha supportato e mi ha aiutato tanto. Mi è piaciuto molto lavorare con Mourinho”. Sul futuro: “Ho un contratto con il PSG e ora vedremo cosa succederà. È difficile per me dire ora cosa accadrà, perché ho già detto che ho un contratto con il PSG e devo vedere quale situazione si verificherà in futuro. Questa è la situazione”.