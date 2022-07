Wijnaldum sui social: “Solo relax”

Il centrocampista olandese del Psg attende la fumata bianca per il suo possibile trasferimento alla Roma

Mentre la trattativa che potrebbe portare Georginio Wijnaldum alla Roma si fa rovente, il centrocampista olandese del Paris Saint-Germain, che non è partito con la squadra per Israele, posta una foto sui social con scritto: "Chill vibes only". "Solo relax", scrive quindi mentre mostra un sorriso e i suoi piedi disteso sul letto.