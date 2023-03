Roma-Juventus, Wijnaldum si carica: “Concentrati per questa sera”

Gini potrebbe riposare per far spazio a Matic, ma può entrare a gara in corso. Mourinho lo gestirà per averlo al top della forma in breve tempo

Wijnaldum è finalmente tornato a disposizione, e contro la Cremonese è stato uno dei pochi a salvarsi. L'olandese sarà l'arma in più di Mourinho per la seconda parte di stagione, e il tecnico lo gestirà per avere a breve al top della forma. Per questo contro la Juventus dovrebbe partire dalla panchina, ma si carica così sui social: "Grande partita in vista. Concentrati per questa sera. Andiamo". Gini potrebbe riposare per far spazio a Matic, ma può entrare a gara in corso. L'ex PSG è pronto per prendersi il centrocampo giallorosso dopo 6 mesi ai box per l'infortunio alla tibia.