Wijnaldum aspetta la cena e chiede ai tifosi: “Qual è il miglior cibo italiano?”

Gini Wijnaldum sembra già parecchio a suo agio nella sua nuova avventura romanista, ma anche e forse soprattutto romana. Dal primo giorno dell'arrivo a Ciampino l'olandese non ha smesso di ringraziare, condividere e anche interagire con i propri followers giallorossi sui social. È stato così nella marcia di avvicinamento alla prima di campionato, oggi invece ha scelto di fare una domanda su Twitter ai suoi fans: "Sto aspettando la cena. Qual è il miglior cibo italiano?" Nei commenti ovviamente si sono scatenati, tra chi gli ha fatto notare l'orario un po' precoce (le 18) e chi si è sbizzarrito con i consigli. Amatriciana, carbonara, gricia, trippa e anche qualche risposta ironica tra fish and chips e pizza con l'ananas. Di certo, quasi tutti piatti decisamente poco indicati per la dieta di un'atleta.