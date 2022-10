Wijnaldum si allena a Trigoria e Mourinho lo aspetta: vuole esserci in Giappone

Prosegue il recupero di Wijnaldum. Il centrocampista olandese dopo i primi mesi passati in Olanda è tornato a Roma da alcune settimane. A Rotterdam ha seguito una cura e ha tolto il gesso, ora si sta allenando a Trigoria. Gini tornerà a disposizione a gennaio ma il club sta valutando di farlo partire con la squadra per la tournée in Giappone o in quella portoghese in Algarve. A breve partirà la nuova fase della riabilitazione che prevede lavoro in palestra e una nuova preparazione atletica che gli consentirà di essere in forma per il rientro dalla sosta per il Mondiale in Qatar. Domenica Wijnaldum era presente allo stadio per tifare i suoi compagni. E' entrato all'Olimpico a passo svelto e senza stampelle e ha detto ai tifosi di stare bene. La Roma ha ricevuto in questi giorni la cartella clinica del centrocampista da parte dei medici olandesi e i miglioramenti sono evidenti. Mourinho lo aspetta e nel 2023 sarà di fatto il primo 'acquisto' della sessione di mercato invernale. L'ex PSG porterà dinamismo in mezzo al campo e anche qualche gol in più ai giallorossi.