Wijnaldum pensa ancora alla Roma: quanti indizi sui social. E spunta la maglia

Il futuro di Wijnaldum è ancora un rebus. L’olandese tornerà al PSG dopo la sfortunata stagione vissuta a Roma, ma non sa se resterà a Parigi. Nonostante i fischi nell’ultimo match contro lo Spezia da parte dei tifosi, Gini è rimasto legato ai colori giallorossi. A testimoniarlo, l'ultima foto postata sui social, in cui l'olandese appare ancora in maglia giallorossa in una storia insieme al figlio. Inoltre, su Instagram risulta ancora come un giocatore dell'AS Roma e la sua immagine del profilo è sempre la stessa. Non solo, lasciano pensare ad un suo legame ancora forte con la Capitale alcuni like messi alle foto dei suoi, ormai, ex compagni. Attualmente Pinto è alla ricerca di un nuovo centrocampista, ma la scelta non sembrerebbe prevedere un ritorno dell'olandese nella squadra di Mourinho.