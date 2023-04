Wijnaldum: “Nessuna delle due ha creato grandi occasioni. Feyenoord fortunato”

Per poco non segnava un super gol da ex, nel giorno del ritorno a casa sua dove è cresciuto calcisticamente, con la squadra del suo cuore. Goerginio Wijnaldum è entrato nell'intervallo in una partita che per lui non può essere mai come le altre. Il centrocampista giallorosso torna a Roma con una sconfitta, che nel postpartita racconta a 'ESPN': "Alla fine è stata una serata molto dolorosa per noi. Non credo che nessuna delle due squadre abbia davvero creato grandi occasioni. Alla fine abbiamo guadagnato un rigore, che non abbiamo trasformato. Peccato, perché altrimenti saremmo andati all'intervallo avanti. Succede a volte nel calcio. Nel secondo tempo il match era in equilibrio. Non c'è stata davvero una squadra che ha sovrastato l'altra per occasioni. Non so nemmeno se posso davvero definirla un'opportunità il tiro di Wieffer. Penso che oggi il Feyenoord sia stato fortunato". Mastica amaro dal punto di vista del risultato, ma resterà una serata speciale: "È un peccato non aver iniziato dal primo minuto, ma sono contento di aver avuto l'occasione di entrare. Sono stato contento del rispetto dei tifosi. Anche perché era diverso dodici anni fa, quando sono andato via da Rotterdam. Ma ovviamente avrei preferito vincere la partita. Anche se gioco contro il Feyenoord, voglio solo vincere la partita. Purtroppo non è successo".