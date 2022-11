Wijnaldum, l’allarme di Mourinho è solo un messaggio ai Friedkin

“Dobbiamo recuperare gli infortunati, ma non so se Wijnaldum lo avremo subito a disposizione, alla ripresa, nel 2023”. José Mourinho, nervosissimo per il derby appena perso, gela le aspettative dei tifosi, allontanando il rientro del centrocampista olandese dalle tabelle di marcia stilate ad agosto. Reale preoccupazione o messaggio forte mandato a Friedkin e Tiago Pinto in chiave mercato? Andiamo con ordine: Wijnaldum si frattura la tibia destra durante un allenamento a Trigoria il 21 agosto scorso, costringendo la Roma a prendere Camara. Un infortunio per il quale, in media, servono almeno quattro mesi per recuperare, con Gini che ha deciso di sottoporsi alle cure legate a una terapia conservativa, escludendo l’ipotesi di un intervento e, di fatto, allungando di un altro mesetto il suo rientro in campo.