Wijnaldum instancabile: è il secondo centrocampista per presenze dal 2015

Georginio Wijnaldum è la trattativa più calda per la Roma in questo momento. Un profilo che alzerebbe sensibilmente il livello della rosa, per qualità e ovviamente esperienza internazionale. L'olandese è un giocatore abituato a giocare su grandi palcoscenici e soprattutto ha sempre avuto grande continuità. Lo conferma il dato di 'Opta', secondo cui Wijnaldum è il secondo centrocampista in assoluto nei cinque top campionati d'Europa per presenze dal 2015/2016. Ovvero la stagione del suo esordio in Premier League con il Newcastle. Sono state infatti ben 248 le partite giocate dal classe '90: prima di lui solo Piotr Zielinski del Napoli, con 251.