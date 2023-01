Wijnaldum, il rientro in campo si avvicina: può tornare tra i convocati il 22 gennaio

Gini Wijnaldum corre sempre di più verso il ritorno in campo. L'olandese a dicembre è tornato ad allenarsi in gruppo, sta alternando il lavoro individuale a quello col resto della squadra, ma i tempi per un rientro non sono ancora maturi. Per rivederlo tra i convocati serviranno un altro paio di settimane di attesa e la data in questione potrebbe essere quella del 22 gennaio, giorno di Spezia-Roma. L'olandese può tornare almeno in panchina in quell'occasione, almeno in teoria e al netto di eventuali slittamenti di qualche giorno. Per vederlo in campo bisognerà invece aspettare ancora un po', a febbraio, magari nel match contro l'Empoli del 4 febbraio. Ma il countdown è ormai agli sgoccioli, Wijnaldum tra un mese può cominciare a entrare sul serio nelle rotazioni di Mourinho.