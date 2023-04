Wijnaldum: “Il mio futuro non dipende dalla Champions. Alla Roma sono felice”

Le sue parole: "Ho sentito l’amore dei tifosi dal primo momento e avevo voglia di ripagarli con le prestazioni in campo"

Wijnaldum, autore del gol dell'1-0, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine del match con la Sampdoria. Queste le sue parole:

WIJNALDUM A DAZN

Ci voleva una vittoria così per tornare a correre, col gol non c’è niente di meglio, giusto? "Era importante vincere soprattutto dopo i risultati. Avevamo bisogno dei tre punti per restare in zona Champions. Avrei voluto segnare anche nel primo tempo, ma ho preso il palo. Poi mi sono rifatto nel secondo tempo".

Quanto era importante per te essere decisivo visto anche il calore dei tifosi che ti hanno sostenuto anche durante l’infortunio? "Come hai detto, ho sentito l’amore dei tifosi dal primo momento e avevo voglia di ripagarli con le prestazioni in campo. Cerco di fare sempre il massimo per me stesso e per la gente".

Il tuo futuro con la Roma e il rinnovo dipendono dalla qualificazione in Champions? "No, assolutamente. L’ho dimostrato già scegliendo la Roma anche se non partecipava alla Champions. Ho scelto in base ai sentimenti. È difficile sapere cosa succederà in estate visto che ci sono molte parti coinvolte. Mi limito a dire che qui sto bene e sono felice".