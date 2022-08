Wijnaldum: “Grazie per l’accoglienza. Orgoglioso di far parte di questo club”

Prima serata all'Olimpico quella di ieri per Georginio Wijnaldum. Presentazione ufficiale, che lo ha visto sorridente e stupito dal calore mostratogli da tutto lo stadio, poi l'esordio nel secondo tempo per mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio del campionato contro la Salernitana. Sui social l'olandese ha voluto ringraziare tutti i tifosi per il caloroso benvenuto: "Semplicemente incredibile! Grazie mille per l'accoglienza travolgente, sono molto orgoglioso e felice di giocare in questo meraviglioso club con tifosi così straordinari".