Wijnaldum festeggia il ritorno: “Finalmente di nuovo in campo per l’allenamento”

Wijnaldum è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. Mourinho e i tifosi della Roma non vedevano l'ora, oggi è partito insieme ai compagni per il ritiro in Portogallo. Ha esultato sui social: "La miglior sensazione. finalmente di nuovo in campo per l'allenamento". Gini sarà il primo 'acquisto' invernale. Probabilmente non sarà a disposizione del mister per il 4 gennaio ma punta ad esserci il prima possibile. L'olandese si prenderà il centrocampo e porterà qualità in mezzo al campo.