Wijnaldum: “Felice per il mio primo gol, ma purtroppo non è bastato”

Wijnaldum ieri ha trovato la sua prima rete in maglia giallorossa. Purtroppo non è servita per evitare la sconfitta contro il Sassuolo, ma l'olandese migliora di partita in partita dopo il brutto infortunio alla tibia. Gini ha commentato la sua prestazione con un post sui social: "Partita difficile. Felice di segnare il mio primo gol, ma purtroppo non è bastato per i punti. Grazie a tutti per il grande supporto". Wijnaldum sta tornando in forma e ha ritrovato anche la convocazione in nazionale.