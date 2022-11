Europa League, Wijnaldum esulta per la vittoria sul Ludogorets: “Daje”

La Roma di Mourinho arriva terza nel girone di Europa League vincendo 3-1 contro il Ludogorets. Si guadagna dunque l'accesso ai playoff per restare nella competizione. Wijnaldum non perde tempo ed è il primo ad esultare per la vittoria su Instagram. L'olandese ha pubblicato una storia ricondividendo il post celebrativo della società capitolina e scrivendo: "Daje".