Wijnaldum, conto alla rovescia per il ritorno: “Non ancora, ma mi sto avvicinando”

Wijnaldum è una delle note positive del ritiro portoghese. Il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e il suo rientro si avvicina. L'olandese ha pubblicato su Instagram il video dell'allenamento e ha aggiunto: "Non ancora... ma mi sto avvicinando". Non c'è ancora una data prestabilita per il suo ritorno in campo ma l'infortunio alla tibia è superato. L'ex PSG è pronto per caricarsi sulle spalle il centrocampo giallorosso e Mourinho non vede l'ora di poter contare su uno dei grandi colpi del mercato estivo.