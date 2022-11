Wijnaldum, complimenti all’Olanda per la qualificazione: “Ben fatto ragazzi”

Con il 2-0 sul Qatar deciso dalle reti di Gakpo e De Jong, l'Olanda si aggiudica un posto agli ottavi di finale del Mondiale. Con 7 punti complessivi, la squadra di Van Gaal si piazza al primo posto del girone. Costretto a casa dall'infortunio, Wijnaldum si complimenta coi connazionali in un post su Instagram. Queste le parole del centrocampista giallorosso che intanto prosegue col recupero e spera di seguire Mourinho in Portogallo: "Ben fatto ragazzi, al prossimo round"